ارتفاع إصابات كورونا في موريتانيا لـ 7517 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 11 حالة شفاء، و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 123 فحصا من بينها 11 فحصا للمتابعة.

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وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية فإن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد موزعة على النحو التالي:

ازويرات 4

دار النعيم 1

عرفات 1

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 7517 حالة، منها 7174 حالة شفاء، و162 وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن توفير أداة اختبار جديدة يمكنها تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال دقائق، وهو ما من شأنه أن يعزز بدرجة كبيرة قدرة البلدان ذات الدخل المتوسط والمحدود على رصد انتشاره.

يأتي ذلك فيما قال باحثون إن عدد حالات الوفاة في أنحاء العالم تجاوز مليون شخص، وذلك مع استمرار تسجيل زيادات حادة في أعداد الإصابة الجديدة في العديد من الدول.

ويمكن أن يُحدث الاختبار الجديد، الذي تبلغ تكلفته خمسة دولارات، تحوّلا في تتبع مرض كوفيد-19 في البلاد الأقل ثراء، التي تعاني نقصا في موظفي القطاع الصحي وعجزا في المختبرات.

وسيوفر اتفاق مع شركات مُصنّعة 120 مليون وحدة اختبار على مدى ستة أشهر.



