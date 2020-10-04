بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة

استقبلت وزارة الحج والعمرة السعودية ، بالتعاون مع الجهات المعنية بعد منتصف ليل السبت أولى طلائع المعتمرين من داخل المملكة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.





وبحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قِبَل الجهات الحكومية، فستشهد المرحلة الأولى لعودة العمرة أعداد قليلة لا تتجاوز الـ 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، لتتيح تلك الخطة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة عالية.





هذا وقد جندت المملكة لاستقبالهم جميع أجهزتها متخذة كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم، حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يوميًا، وتم توزيع 300 صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، وتحديد 900 لتر معقم للأيادي يوميا، و1000 لتر معقم للسجاد، و2500 لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات، و5000 آلاف عربة يدوية مجانية، و600 عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من 100 مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، وتوفير 26 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا لضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين، يتم توزيعها في 6 نقاط، وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.





وبدأ وصول طلائع المعتمرين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين منذ الساعة الثانية عشرة صباحًا بمتابعة وإشراف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن الذي وجه قطاعات الوزارة ووكالاتها وشركات العمرة برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين والمصلين وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخدمات بكل سرعة وإتقان.