شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

أحرج الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، مذيعة قناة "إكسترا نيوز"، أثناء مداخلته الهاتفية للكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالآثار المصرية وتطورات منطقة الهرم، قائلاً: "أنا بقولك مُتشكر بقى كفاية، المكالمة طولت كده".





وأشار زاهي حواس، إلى أن ما تم الإعلان عنه بالأمس من اكتشاف أثري جديد في منطقة سقارة هو واحد من أهم اكتشافات عام 2020، وأن الـ 59 تابوتًا المستخرجة سيجري نقلها للعرض في المتحف المصري الكبير.





وقال الدكتور زاهي حواس، إن المتحف المصري الكبير هو أكبر مشروع ثقافي في القرن الـ21، والعالم كله ينتظر افتتاح هذا المتحف، لافتًا إلى أن الأثريين في انتظار إشارة رئيس الجمهورية للانتهاء من المتحف، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يتمتع بتحفة وروعة عرض الآثار.





ولفت الى ان منطقة الهرم أصبحت بأشبه بحديقة حيوان كبيرة كريهة يشوهها منظر الخيالة والباعة الجائلين، ما ينقل صورة وبيئة غير حضارية.