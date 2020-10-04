وزير دفاع أمريكا ووزير خارجية إيران يعزيان في وفاة أمير الكويت الراحل



ووصل صباح اليوم /الأحد/ إلى المطار الأميري ممثل الحكومة الأمريكية وزير الدفاع مارك توماس إسبر، والوفد المرافق له؛ حيث قدموا واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذلك إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من شيوخ أسرة آل صباح.



كما وصل صباح اليوم أيضا وزير الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريف، ممثلا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل.

تواصل الوفود الأجنبية والعربية الوصول إلى الكويت؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.