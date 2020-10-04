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برلمان

النائب طارق رسلان: مصر ضمن أفضل دول تعاملت مع كورونا في أفريقيا والشرق الأوسط بشهادة أممية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:13 م
اللواء طارق رسلان
اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ
يوسف سامح
أثني اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ تصريحات المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس التى أكد فيها أن استجابة مصر للموجة الأولى من جائحة كورونا، تعد من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ثبت أن إجراءات الإغلاق والتدابير الصحية رغم أنها مؤلمة إلا أنها صحيحة وفي الوقت المناسب بمثابة شهادة اممية تؤكد نجاح مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد " رسلان " فى بيان له أصدره اليوم  بتأكيد المسئول الأممى أن مصر اعتمدت على التقنيات والعلم وتوصيات منظمة الصحة العالمية، في الاستجابة الشاملة لمكافحة الفيروس، وكان للحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها التأثير المطلوب على استقرار الاقتصاد الكلي وأن استجابة مصر الطبية والاقتصادية الاجتماعية لجائحة كورونا كانت متميزة حيث بدأت مع تفشي الوباء ليس فقط للتخفيف من المخاطر الصحية، ولكن أيضًا لمراعاة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة التى شاركت في جهود الحكومة للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والآن بعد أن تجنبت مصر الأسوأ، فإننا مستعدون لدعم تعاف سريع وواسع النطاق بما في ذلك تدشين قطاع صحي قوي قادر على تحمل الصدمات، وانتعاش اقتصادي يتيح حياة كريمة وضمان الرفاه لجميع المواطنين في مصر.

ووجه النائب طارق رسلان تحية قلبية لجيش مصر الأبيض داخل المنظومة الصحية المصرية من الأطباء والأطقم الطبية وجميع العاملين داخل قطاع الصحة المصرى، مناشدا جميع المصريين الالتزام التام بالتعليمات والتدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

كما ناشد النائب طارق رسلان جميع تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية المعلمين وأساتذة الجامعات وجميع العاملين فى المنظومة التعليمية سواء قبل التعليم الجامعى أو التعليم الجامعى الالتزام التام باتخاذ جميع التدابير. الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتجنب الآثار السلبية لهذا الفيروس الخطير.
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