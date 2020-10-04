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أخبار العالم

عمدة نيويورك يهدد بغلق تسعة أحياء وإيقاف الدراسة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:28 م
اغلاق نيورورك
اغلاق نيورورك
على صالح
قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، إنه يريد فرض عمليات إغلاق جديدة في تسعة أحياء في المدينة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن دي بلاسيو خطته يوم الأحد، قائلًا إنه يعتزم "إعادة" إعادة فتح تسعة رموز بريدية في بروكلين وكوينز عن طريق إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية.


وأضاف عمدة نيورورك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "لدينا مشكلة غير عادية - شيء لم نشهده منذ الربيع".

وتابع "اليوم ، للأسف، ليس يوم للاحتفال، اليوم هو يوم أكثر صعوبة".

وقال دي بلاسيو، إن الأحياء التسعة المتضررة بلغ معدل إصابة كل منها أكثر من ثلاثة بالمائة خلال الأيام السبعة الماضية. 

وأضاف أن المدينة تراقب 11 حيًا آخر بمعدلات مقلقة قد ينتهي بها الأمر بالإغلاق أيضًا.

وتمثل الخطة، التي لا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل حاكم نيويورك أندرو كومو، أول انعكاس رئيسي في استراتيجية إعادة الافتتاح التي أطلقتها المدينة في يونيو.

وبدأ المسؤولون الأمريكيون يهددون بإغلاق جديد منذ أسبوعين حيث بدأ معدل الإصابة الإجمالي بالمدينة والولاية في الارتفاع فوق واحد في المائة لأول مرة منذ أسابيع، مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادات في الأحياء التي تعاني من مشاكل في جميع أنحاء بروكلين وكوينز.
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