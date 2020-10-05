انطلاق حملة التطعيم ضد البلهارسيا.. ما لا تعرفه عن المرض والطفيليات المعوية

انطلقت اليوم حملة تطعيم البلهارسيا في بعض المحافظات، وقد نجد الكثير بعدم المعرفة الكافية عن المرض وعن الديدان الطفيلية الممسببة لمرض البلهاسيا
ويصاب الناس بالعدوى خلال الأنشطة الزراعية والمنزلية والمهنية والترفيهية الروتينية ، مما يعرضهم للمياه الموبوءة حيث إن الافتقار إلى النظافة وعادات اللعب المعينة للأطفال في سن المدرسة مثل السباحة أو صيد الأسماك في المياه الموبوءة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
تركز مكافحة داء البلهارسيات على الحد من المرض من خلال العلاج الدوري واسع النطاق للسكان باستخدام البرازيكوانتيل ؛ كما أن اتباع نهج أكثر شمولًا بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي المناسب ومكافحة القواقع من شأنه أن يقلل من انتقال العدوى.
تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 290.8 مليون شخص احتاجوا إلى علاج وقائي من داء البلهارسيات في عام 2018 ، تم الإبلاغ عن علاج أكثر من 97.2 مليون شخص منهم.
داء البلهارسيات هو مرض طفيلي حاد ومزمن تسببه المثقوبة في الدم (الديدان المثقوبة) من جنس البلهارسيا . تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 229 مليون شخص احتاجوا إلى علاج وقائي في عام 2018. العلاج الوقائي ، الذي يجب تكراره على مدى عدد من السنوات ، سيقلل ويمنع الإصابة بالأمراض. تم الإبلاغ عن سراية داء البلهارسيات من 78 دولة. ومع ذلك ، فإن العلاج الكيميائي الوقائي لداء البلهارسيات ، حيث يتم استهداف الأشخاص والمجتمعات للعلاج على نطاق واسع ، مطلوب فقط في 52 دولة موبوءة بها انتقال متوسط إلى مرتفع.
العدوى والانتقال
يصاب الناس بالعدوى عندما تخترق يرقات الطفيلي - التي تطلقها قواقع المياه العذبة - الجلد أثناء ملامسة الماء المصاب.
يحدث انتقال العدوى عندما يلوث الأشخاص المصابون بداء البلهارسيات مصادر المياه العذبة بإفرازاتهم التي تحتوي على بيض طفيلي يفقس في الماء.
في الجسم ، تتطور اليرقات إلى البلهارسيا البالغة. تعيش الديدان البالغة في الأوعية الدموية حيث تطلق الإناث البيض. يتم إخراج بعض البيض من الجسم في البراز أو البول لمواصلة دورة حياة الطفيل. يصبح البعض الآخر محاصرًا في أنسجة الجسم ، مما يسبب ردود فعل مناعية وتلفًا تدريجيًا للأعضاء.
ينتشر داء البلهارسيات في المناطق المدارية وشبه الاستوائية ، خاصة في المجتمعات الفقيرة التي لا تتوافر فيها مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي المناسب. تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 90٪ ممن يحتاجون إلى علاج من داء البلهارسيات يعيشون في إفريقيا.
الأعراض
تنجم أعراض داء البلهارسيات عن تفاعل الجسم مع بيض الديدان.
يمكن أن يؤدي داء البلهارسيات المعوي إلى ألم في البطن وإسهال ودم في البراز. تضخم الكبد شائع في الحالات المتقدمة ، وغالبًا ما يرتبط بتراكم السوائل في التجويف البريتوني وارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية في البطن. في مثل هذه الحالات ، قد يكون هناك أيضًا تضخم في الطحال.
العلامة الكلاسيكية لداء البلهارسيات البولي التناسلي هي بيلة دموية (دم في البول). أحيانًا يتم تشخيص تليف المثانة والحالب وتلف الكلى في الحالات المتقدمة. يعد سرطان المثانة من المضاعفات المحتملة الأخرى في المراحل المتأخرة. في النساء ، قد يظهر داء البلهارسيات البولي التناسلي مع آفات تناسلية ونزيف مهبلي وألم أثناء الجماع وعقيدات في الفرج. عند الرجال ، يمكن أن يؤدي داء البلهارسيات البولي التناسلي إلى ظهور أمراض الحويصلات المنوية والبروستاتا والأعضاء الأخرى. قد يكون لهذا المرض أيضًا عواقب أخرى طويلة الأمد لا رجعة فيها ، بما في ذلك العقم.
الآثار الاقتصادية والصحية لداء البلهارسيات كبيرة والمرض يعطل أكثر مما يقتل. في الأطفال ، يمكن أن يسبب داء البلهارسيات فقر الدم والتقزم وانخفاض القدرة على التعلم ، على الرغم من أن الآثار عادة ما يمكن عكسها بالعلاج. قد يؤثر داء البلهارسيات المزمن على قدرة الناس على العمل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. من الصعب تقدير عدد الوفيات الناجمة عن داء البلهارسيات بسبب أمراض خفية مثل الفشل الكبدي والكلى وسرطان المثانة والحمل خارج الرحم بسبب داء البلهارسيات التناسلية للإناث.