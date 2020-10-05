انطلاق حملة التطعيم ضد البلهارسيا.. ما لا تعرفه عن المرض والطفيليات المعوية

ويصاب الناس بالعدوى خلال الأنشطة الزراعية والمنزلية والمهنية والترفيهية الروتينية ، مما يعرضهم للمياه الموبوءة حيث إن الافتقار إلى النظافة وعادات اللعب المعينة للأطفال في سن المدرسة مثل السباحة أو صيد الأسماك في المياه الموبوءة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.





تركز مكافحة داء البلهارسيات على الحد من المرض من خلال العلاج الدوري واسع النطاق للسكان باستخدام البرازيكوانتيل ؛ كما أن اتباع نهج أكثر شمولًا بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي المناسب ومكافحة القواقع من شأنه أن يقلل من انتقال العدوى.





تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 290.8 مليون شخص احتاجوا إلى علاج وقائي من داء البلهارسيات في عام 2018 ، تم الإبلاغ عن علاج أكثر من 97.2 مليون شخص منهم.





داء البلهارسيات هو مرض طفيلي حاد ومزمن تسببه المثقوبة في الدم (الديدان المثقوبة) من جنس البلهارسيا . تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 229 مليون شخص احتاجوا إلى علاج وقائي في عام 2018. العلاج الوقائي ، الذي يجب تكراره على مدى عدد من السنوات ، سيقلل ويمنع الإصابة بالأمراض. تم الإبلاغ عن سراية داء البلهارسيات من 78 دولة. ومع ذلك ، فإن العلاج الكيميائي الوقائي لداء البلهارسيات ، حيث يتم استهداف الأشخاص والمجتمعات للعلاج على نطاق واسع ، مطلوب فقط في 52 دولة موبوءة بها انتقال متوسط ​​إلى مرتفع.





العدوى والانتقال

يصاب الناس بالعدوى عندما تخترق يرقات الطفيلي - التي تطلقها قواقع المياه العذبة - الجلد أثناء ملامسة الماء المصاب.





يحدث انتقال العدوى عندما يلوث الأشخاص المصابون بداء البلهارسيات مصادر المياه العذبة بإفرازاتهم التي تحتوي على بيض طفيلي يفقس في الماء.





في الجسم ، تتطور اليرقات إلى البلهارسيا البالغة. تعيش الديدان البالغة في الأوعية الدموية حيث تطلق الإناث البيض. يتم إخراج بعض البيض من الجسم في البراز أو البول لمواصلة دورة حياة الطفيل. يصبح البعض الآخر محاصرًا في أنسجة الجسم ، مما يسبب ردود فعل مناعية وتلفًا تدريجيًا للأعضاء.





ينتشر داء البلهارسيات في المناطق المدارية وشبه الاستوائية ، خاصة في المجتمعات الفقيرة التي لا تتوافر فيها مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي المناسب. تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 90٪ ممن يحتاجون إلى علاج من داء البلهارسيات يعيشون في إفريقيا.



