متجوز 4 وعليه شيكات.. مصطفى يحبس والدته بجنزير وباب حديد بسبب الميراث

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط رجل في العقد السادس من عمره تجرد من كافه مشاعر الانسانية في تعذيبه لوالدته المسنة صاحبة العقد الثامن من عمرها من خلال احتجازها عبر بوابه حديديه لأكثر من عام داخل منزلها بمسقط رأسهم بقرية كفرالشيخ سليم بمركز طنطا بسبب خلافات عائلية على الميراث.









وتعود أحداث الواقعه حينما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا العقيد محمد الدماطي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول نشر فيديو لرجلا احتجز والدته وقيام بناتها بنشر تورط ابنها العاق،





كما كشفت التحريات الامنيه أن الابن المذكور صادر بحقه أحكام خاصة بإيصالات أمانة وشيكات بدون رصيد ، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم واقتياده الي ديوان مركز طنطا.





واضاف الشاب مصطفي حسن محمود زوج ابنه السيدة المضارة " الضحية" صاحبه عمر يبلغ 78 سنة انها تسمي جازية مصطفى رسلان حسين، ولديها 6 بنات وولد يدعى مصطفى ب ج ٥٧ سنة ويعمل موظفًا إداريًّا بمديرية التربية والتعليم ومتزوج من أربع سيدات.





كما أوضح زوج ابنة السيدة المحبوسة في البلاغ الرسمي بديوان قسم مركز شرطة طنطا ، أنه منذ عام توفي حماه وبعدها انتقلت حماته للعيش مع زوجته في منزله بمدينة تلا بمحافظة المنوفية كما تعاني من أمراض المخ والأعصاب وكانت تلقى رعاية كاملة من زوجته وشقيقتها.



