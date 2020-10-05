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أخبار العالم

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بمطار بغداد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في مطار العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي. 

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، عن سماع صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد. 

ونفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن تكون الحكومة العراقية قد تلقت إخطارًا من الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد.

قال الكاظمي "هناك من يحاول عرقلة علاقاتنا مع الولايات المتحدة ووصلنا انزعاج أمريكي بشأن أمن بعثاتهم في البلاد".

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكيّ مايك بومبيو مساء يوم الجمعة، وركّز الحديث على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد".

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