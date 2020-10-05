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رياضة

محمد إبراهيم يخبر مصر المقاصة برغبته في الانضمام لـ بيراميدز بدلا من الأهلي.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة السابق عن تطورات صفقة رحيل محمد ابراهيم نجم فريق مصر المقاصة عن الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل رغبه اكثر من ناد مصري وخليجي ضمه.

وأكد سبف زاهر في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت 1" أن محمد ابراهيم اخبر مجلس اداة نادية برئاسة محمد عبد السلام برغبته في الانضمام لـ فريق بيراميدز.

وأضاف أن اللاعب كشف عن رغبته في الانضمام لبيراميدز على الرغم من وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضمه خلال الفترة الحالية.

ووجه سيف زاهر نصيحة لـ الاهلي والزمالك بضرورة التكتم على اي صفقة خلال الفترة المقبله حيث ان فريق بيراميدز يسعى لبناء فريق قوي لذلك لن يدع اي للاعب مميز يرحل لاي من قطبي الكرة المصرية.

وأضاف أن الاهلي والزمالك لديهما سقف محدد لـ ابرام الصفقات وهو الامر الذي لا يتواجد في نادي بيراميدز حيث يمتلك القدره على ضم اي للاعب بمبالغ طائلة.

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