رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الالسن لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد..صور





أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز ، رئيس جامعة الاقصر ، زيارة تفقدية لكلية الألسن.





وذلك بحضور الدكتور ربيع سلامة ، عميد كلية الألسن والدكتورة ليلة يوسف ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود النوبي ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأمين العام المساعد للجامعة ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالجامعة وأمين الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .













جاء ذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات والتأكد من مدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الجدد قبل بدء العام الجامعي الجديد 2020- 2021.









وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات المحاضرات ومعامل الكلية والمكتبة والمكاتب الإدارية .









علي جانب آخر قام رئيس الجامعة بعقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، كما تم مناقشة بعض المتطلبات الضرورية.



