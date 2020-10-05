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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الالسن لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد..صور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:14 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
شمس يونس

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز ، رئيس جامعة الاقصر ، زيارة تفقدية لكلية الألسن.

وذلك  بحضور الدكتور ربيع سلامة ، عميد كلية الألسن والدكتورة ليلة يوسف ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود النوبي ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأمين العام المساعد للجامعة ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالجامعة  وأمين الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .



جاء ذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات والتأكد من مدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الجدد قبل بدء العام الجامعي الجديد 2020- 2021. 


وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات المحاضرات ومعامل الكلية والمكتبة والمكاتب الإدارية . 


علي جانب آخر قام رئيس الجامعة  بعقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وخلال الاجتماع  تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، كما تم مناقشة بعض المتطلبات الضرورية. 

وفي نهاية الاجتماع أكد محجوب على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للوصول إلى أعلى جودة تعليمية .
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الالسن لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد..صور
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الالسن لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد..صور
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الالسن لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد..صور
رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الالسن لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد..صور
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