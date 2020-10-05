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أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يوجهان رسالة إلى الرئيس السيسي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:59 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين - الرئيس السيسي
مـيـس رضـا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة،  للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

 

وأعرب الملك سلمان  باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، مع التقدم والازدهار المتواصل.

 

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

 

وعبر ولي العهد محمد بن سلمان ، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

 

وشهدت محافظات الجمهورية، الجمعة الماضية، مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي.


كان عدد من الأحزاب السياسية دعوا كل جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، يوم الجمعة الماضى، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

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