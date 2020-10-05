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مدير عام التطعيمات بـ فاكسيرا يكشف عن حقيقة وجود مخاطر بلقاح الإنفلونزا ..فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:25 م
لقاح الأنفلونزا
لقاح الأنفلونزا
محمود محسن
نفى الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بفاكسيرا، ما تردد حول أن لقاح الإنفلونزا يمثل خطرا على حياة متلقيه، مؤكدا أنه كلام لا أساس له من الصحة ولا يمت للعلم بصلة، وأن الهدف منه إثارة البلبلة والقلق لدى المواطنين. 

وأضاف "محمدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن اللقاح فعّال وآمن، مشيرا إلى أن التطعيم يعمل مع جهاز المناعة بكفاءة عالية.

وتابع مدير عام التطعيمات بفاكسيرا، أنه بمجرد أن يحصل الشخص على اللقاح تمثل حماية عالية ضد سلالات الإنفلونزا كلها، لافتا إلى أن الربط بين الإنفلونزا والكورونا يكمن في أنهما مرتبطان بتوقيت واحد خاصةً في موسم الشتاء. 

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا هذا العام يكتسب أهمية خاصة أنه سيجنبنا الإصابة بالإنفلونزا العادية، ومن ثم تجنب الإصابة بمرض كورونا.

وقال مدير عام التطعيمات بفاكسيرا، إن اللقاح كان يتم استخدامه على مدار عشرات السنوات الماضية، والمضاعفات تتمثل في ألم وحكة بالجلد فقط، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وفي الغالب لن تحدث.
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