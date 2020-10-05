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أخبار العالم

بريطانيا تعطي أولوية في لقاح كورونا للأشخاص المعرضين للخطر.. ووزير الصحة يرد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:38 م
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني
شيماء مصطفى
أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن بريطانيا ستطرح لقاحات فيروس كورونا، عندما تكون جاهزة استنادا لنصائح الخبراء.

وردا على سؤال حول التعليقات التي أدلت بها رئيسة فريق عمل اللقاحات الحكومي لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن اللقاحات من المحتمل أن تكون متاحة فقط لأقل من نصف سكان المملكة المتحدة، قال هانكوك إن فريق العمل أبلى بلاء حسنًا بعمل جيد في إنتاج اللقاحات ولكن هذا النشر يعد من مسؤوليات وزارته، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف هانكوك "سنأخذ النصيحة بشأن نشر اللقاح بناء على استشارة اللجنة المشتركة بشأن اللقاحات والتحصينات".

وكان تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أفاد بأن المملكة المتحدة تريد إعطاء الأولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد عند توافر اللقاح للمسنين والعاملين في مجالات معرضة للعدوى من دون تنظيم حملة تلقيح عامة لجميع السكان.

وقالت كايت بينجهام التي عينتها الحكومة رئيسة لمجموعة العمل المكلفة التلقيح ضد وباء كوفيد-19، إنه لن يكون هناك أي حملة تلقيح عامة.

وأوضحت في مقابلة مع الصحيفة "أن بريطانيا بحاجة فقط لتلقيح كل الأشخاص المعرضين للخطر".

وأضافت "يتحدثون عن "الوقت اللازم لتلقيح جميع السكان" لكن هذا خطأ. لن يكون هناك تلقيح لمن هم دون 18عاما من العمر. سيكون ذلك لقاحا للبالغين فقط، لمن هم فوق الخمسين من العمر، وبصورة خاصة للعاملين الطبيين وموظفي دور الرعاية للمسنين والأكثر عرضة".
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