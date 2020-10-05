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باحث شئون إسلامية يكشف انهيار الإخوان المسلمين .. منقسمة لـ 4 جماعات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:58 م
إبراهيم منير
إبراهيم منير
عبد الخالق صلاح
قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، ان تنظيم الجماعة الإخوانية يواجه العديد من الأزمات خاصة بعد القبض على المرشد محمود عزت؛ منوها إلى أن محمود عزت كان يخفي الكثير من المشكلات وبمجرد القبض عليه ظهرت المشكلات.

وأضاف ماهر فرغلى خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن البيانات الصادرة عن جماعة الإخوان المسلمين فيها المزيد من التخبط، خاصة بعد تولي إبراهيم منير؛ مشيرا إلى أن هناك صراع بين محمود حسين، وإبراهيم منير.

وأشار فرغلي، أن قناة وطن الإرهابية هي القناة الرسمية لجماعة الإخوان الارهابية بتمويل من دولة قطر، ورفضت تولي إبراهيم منير منصب مرشد الجماعة .

وأكد فرغلي، أن التنظيم يواجه العديد من الأزمات منها أن الارهابي محمود حسين، رفض ان يسلم ملفات الجماعة الي ابراهيم منير؛ مرددا: « الجماعة تفكك وتفرقت وصعب ان تتجمع خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بالفساد».

وأضاف فرغلي، أن الجماعة في الوقت الحالي منقسمة الي 4 مجموعات، وكل مجموعة لها لجان على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم الجماعات الأخرى؛ قائلا: «الشباب في الجماعة عايزين يشيلوا كل الشيوخ ويستولي على كل المناصب القيادية». 

وتابع فرغلي: «جماعة الإخوان انتهت واصبح هناك صراع على الفلوس والمناصب»؛ موضحا أن الجماعة فقد كل قدراتها على الحشد والجمع واستقطاب اعضاء جدد والأمر ليس في مصر فقط، ولكن في كل البلاد التي يتواجد بها الإخوان.
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