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رياضة

لن أعرض نفسي على الأهلي.. حمادة صدقي: راض عن مشواري كمدرب

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
محمد رشاد
أكد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق سموحة أنه راض عن مشواره كمدرب مشددا على أنه يستحق فرصة تدريب الأهلي بكل تأكيد ولكنه لن يقوم بعرض نفسه على إدارة النادي.

وقال حمادة صدقي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بالطبع أتمنى قيادة الأهلي ولكني لا يمكن أن أعرض نفسي على النادي، راض للغاية عن مشواري كمدرب".

وأضاف: "بعض المدربين المصريين لا يتحملون الضغوط في الأهلي والزمالك لذلك الاعتماد يكون على المدرب الأجنبي".

وختم حديثه قائلا: "سياسة إدارة الأهلي حاليا تعتمد على المدرب الأجنبي وأحترم ذلك بكل تأكيد ولكني راض عن مشواري كمدرب وأي مدرب يتمنى قيادة الأهلي".

واكتمل عقد الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر 2020، بعد انتهاء مباراة الزمالك وسموحة، التي جمعت بينهما مساء الإثنين، على استاد الإسماعيلية.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وبعد مباراة الزمالك وسموحة يكتمل عقد الثماني فرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وهي: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المقاولون العرب - طلائع الجيش - نادي مصر  - أبو قير للأسمدة".

مواعيد مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر

تُقام مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز، في الثامنة من مساء يوم الأربعاء، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري، بتوقيت القاهرة، على ستاد بتروسبورت.

فيما تُقام مباراة الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب، في الثامنة من مساء يوم الخميس، الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، بتوقيت القاهرة، على ستاد السويس الجديد.

كما من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نادي مصر، إلا أن موعدها لم يتم تحديده حتى الآن، لارتباط الأبيض بمباراة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر الجاري.

ونفس الأمر بالنسبة لمباراة الأهلي مع أبو قير للأسمدة، التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، لارتباط الأحمر بمباراة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر الجاري.
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