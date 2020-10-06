هنيدي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

قال الفنان محمد هنيدي ، إن هناك العديد من المشاهير يتفاعلون معه عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، منهم محمد صلاح وأحمد فهمي وأحمد السقا ، ومعظم أصدقائه، مشيرا إلى أنه إذا نشر شيئا ظريفا ومبهجا؛ فمعظم أصدقائه يتفاعلون مع المنشور.





وأكد "هنيدي" خلال استضافته ببرنامج «آخر كلام» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «أون تي في»، أنه يتلقى أحيانا تعليقات سلبية لكنه دائما يتقبل النقد إذا كان هذا الشخص لديه وجهة نظر صحيحة، مضيفا أنه لا يحب أن يشعر بالضيق تجاه اي شخص لانه يخاطب ملايين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.





وأضاف هنيدي، أن إحدى متابعاته طالبته بعمل فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني"و كان رده هو أنها إذا حصلت على 100 ألف تغريدة تؤيدها في الرأي، سيقوم بعمل الفيلم و تفاجأ بعدد التغريدات التي حصل عليها وبدأ بالتفكير فعليا في عمل الجزء الثاني لهذا الفيلم.





و نوه إلى أنه يحب السينما أوي أكثر من التلفزيون عشان عنصر الوقت وإن يبقى فيه عمل درامي كويس لكن الفكرة أن الانشغال بمسلسل يستهلك وقتا كبيرا.





كشف محمد هنيدي ، عن أنه يعشق السينما أكثر من التلفزيون ؛ لسبب يتعلق بعنصر الوقت حيث إن العمل الدرامي يستهلك كثيرا من الوقت، قائلًا "بحب السينما أوي أكثر من التلفزيون عشان عنصر الوقت وإن شاء الله يبقى فيه عمل درامي كويس لكن الفكرة أن الانشغال بمسلسل يستهلك وقتا كبيرا، والواحد بيلاقي نفسه مختفي 6 شهور من السنة، مقارنة بالفيلم الذي يستغرق وقتا أقل ".