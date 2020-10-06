AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هنيدي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:26 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
قسم التوك شو
قال الفنان محمد هنيدي، إن هناك العديد من المشاهير يتفاعلون معه عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، منهم محمد صلاح وأحمد فهمي وأحمد السقا، ومعظم أصدقائه، مشيرا إلى أنه إذا نشر شيئا ظريفا ومبهجا؛ فمعظم أصدقائه يتفاعلون مع المنشور.

وأكد "هنيدي" خلال استضافته ببرنامج «آخر كلام» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «أون تي في»، أنه يتلقى أحيانا تعليقات سلبية لكنه دائما يتقبل النقد إذا كان هذا الشخص لديه وجهة نظر صحيحة، مضيفا أنه لا يحب أن يشعر بالضيق تجاه اي شخص لانه يخاطب ملايين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف هنيدي، أن إحدى متابعاته طالبته بعمل فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني"و كان رده هو أنها إذا حصلت على 100 ألف تغريدة تؤيدها في الرأي، سيقوم بعمل الفيلم و تفاجأ بعدد التغريدات التي حصل عليها وبدأ بالتفكير فعليا في عمل الجزء الثاني لهذا الفيلم.

و نوه إلى أنه يحب السينما أوي أكثر من التلفزيون عشان عنصر الوقت  وإن يبقى فيه عمل درامي كويس لكن الفكرة أن الانشغال بمسلسل  يستهلك وقتا كبيرا.

كشف محمد هنيدي ، عن أنه يعشق السينما أكثر من التلفزيون ؛ لسبب يتعلق بعنصر الوقت  حيث إن العمل الدرامي  يستهلك كثيرا من الوقت، قائلًا "بحب السينما أوي أكثر من التلفزيون عشان عنصر الوقت  وإن شاء الله يبقى فيه عمل درامي كويس لكن الفكرة أن الانشغال بمسلسل  يستهلك وقتا كبيرا، والواحد بيلاقي نفسه مختفي 6 شهور من السنة، مقارنة بالفيلم الذي يستغرق وقتا أقل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بختفي 6 شهور في السنة.. هنيدي: بحب السينما أكثر من التلفزيون

إعلان لفانلة داخلية.. محمد هنيدي يعلق على الصورة المنتشرة له وهو طفل.. فيديو

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل المتهمة بسمة مصطفى بعد استجوابها بشأن ترويجها لأخبار كاذبة

أفضل دعاء للمتوفى .. أدعية وأذكار رددها بعد الدفن وفي أي وقت

وارد عودته من جديد.. ربيع ياسين: الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي

أحمد زاهر: بكيت عندما تم عرض مشهد تركي للطفلة في مسلسل البرنس.. فيديو

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية بـ بطولة كأس مصر

عن طريق الخطأ.. أم تدهس طفلتها بالسيارة حتى الموت

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

مش غاز ولا ماس .. عم عروسة الشرقية يكشف مفاجأة عن سبب وفاة العروسين

فضيحة جنسية لزوبع تثير ضحك أحمد موسى.. تحذير عاجل لـ مرتضى منصور

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

رسميا.. القائمة النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2020

طلقني بسبب مرضه النادر.. زوجة الفنان أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما: محبش يتقِّل عليا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور