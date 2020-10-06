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محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مشروعات خدمية وتنموية بالعريش بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
احمد صالح
يفتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية والخدمية، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.  

ومن المقرر أن يتم افتتاح 5 ميادين عامة بمدينة العريش بعد إعادة تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع طبيعة وعراقة مدينة العريش وهي:
المرحلة الأولى لمشروع تطوير العريش الذى يضم 5 ميادين فى مدينة العريش، وهى: ميدان شهداء الكتيبة 103 صاعقة "الميناء سابقًا"، الشهداء "الساعة سابقا"، بنك القاهرة، النصر، والرفاعى، إلى جانب إحلال وتجديد 26 عمارة سكنية من التعاونيات بالمساعيد، وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية مختلف القطاعات.. منها محطة مياه الريسه بابي صقل ومحطة رافع كرم أبو نجيلة.
 
وشدد محافظ شمال سيناء، على ضرورة تواجد فرد أمن وعامل نظافة بشكل دوري بنطاق الميادين وذلك للحفاظ عليهم ونظافتهم بشكل مستر كما قرر صرف مكافأة لعدد من عمال النظافة نظرا لجهودهم.

وأكد المحافظ أنه جار العمل على قدم وساق لتطوير وتجميل المرحلة الثانية من مشروع تطوير العاصمة من المداخل الغربي وباقي ميادين مراكز وقرى المحافظة وفق خطة زمنية لإعادة الرونق الجمالي للميادين العامة ولإيجاد متنفس حضاري للمواطنين.

وأشاد المحافظ بمبادرات مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال في المشاركة المجتمعية والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

من جهته، أوضح العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه سيتم مواصلة برنامج الاحتفالات في مركز ومدينة بئر العبد يوم الأربعاء المقبل بافتتاح مركز شباب ومحطة رفع المياه بقرية الروضة، وكذا افتتاح المدرسة الثانوية الصناعية للبنات فى بئر العبد، إلى جانب وضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحى ببئر العبد أيضا.

وقال إن فى يوم الخميس القادم الموافق 8 أكتوبر الجاري سيتم افتتاح محطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد بطاقة 5 آلاف متر مكعب في اليوم، علاوة على افتتاح حديق الكوثر بالشيخ زويد وتفقد مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسى الجارى إنشاؤها بالشيخ زويد.

ومن المقرر، أن تتوالى الافتتاحات على مدار الشهر عن طريق رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات ومديرى الجهات والأجهزة المعنية.

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