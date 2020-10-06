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رياضة

بترول أسيوط يعسكر ببنى سويف استعدادا للتيلفونات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:34 م
صدى البلد
رباب الهوارى
قرر الجهاز الفنى لفريق بترول أسيوط بقيادة محمد عبدالسميع ،الدخول في معسكر بمحافظة بنى سويف إستعدادا لمواجهة تيلفونات بنى سويف بالجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، والمقررإقامتها غدا الأربعاء بإستاد بنى سويف الرياضي.

وقد حقق فريق بترول أسيوط الفوز بالجولة الماضية علي فريق الفيوم بثلاثة أهداف لهدف  في اللقاء الذي أقيم باستاد بترول أسيوط. سجل أهداف البترول محمد عبدالفتاح "العندليب" ،وأضاف مصطفي شلبي  الهدف الثانى قبل أن يعزز علي الفرارجى الهدف الثالث لفريقه.

يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز الخامس برصيد 31 نقطة ،بينما يحتل فريق تليفونات بنى سويف المركز الثامن برصيد 26 نقطة .
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