بمشاركة شباب البحر الأحمر تحت شعار «تصدوا معنا»: الشباب والرياضة تطلق غدا الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومي المصري

تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ،غدا الأربعاء في الواحدة ظهرا، بدء الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومي المصري والإفريقي تحت شعار «تصدوا معنا»،بمشاركة شباب مراكز الشباب والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر ،عبر الفيديو كونفرانس.





أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الحملة انطلقت ارتكازًا على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية في التصدى والمواجهة لكافة المواجهات السلبية التى تواجهها مصر سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والخطط الممنهجة من التيارات الظلامية التى لا تريد خيرًا بالدولة المصرية والشعب المصرى، مشيرا أن الحملة تستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التي تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.





وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أن دعوة السيد الرئيس تحملنا جميعًا مسئولية كبيرة من خلال تحمل كل فرد ومؤسسة بمسؤلياتها والقيام بدورها تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصونًا لمستقبله.





يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية بأعياد انتصارات اكتوبر وإستغلال طاقات الشباب بشكل ايجابي ومفيد لهم وللوطن واحياء نموذج القدوة لدى الشباب من خلال القاء الضوء على ابطال حرب اكتوبر العظماء.





وتدور محاور هذه الحملة حول إبراز التحديات من أهمها ،أهمية العمق الافريقي للامن القومى المصرى، الربط بين الامن القومى المصرى والافريقي، ابعاد ومستويات الامن القومى،يحاضر أولي اللقاءات العميد أركان حرب/ إيهاب طلعت المستشار بكلية الدفاع الوطني .