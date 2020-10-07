ضبط 173 قطعة سلاح نارى و 204 قضايا مخدرات بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، وذللك لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 173 سلاح نارى

بحوزة 147 متهم.. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية ، و (28) بندقية خرطوش، و بندقية رصاص، و (16) طبنجة، و (114) فرد محلى، و (280) طلقة مختلفة الأعيرة، و (25) خزينة متنوعة، و ضبط (214) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (74419) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(333) حكم جناية، و (22903) حكم حبس جزئى، و (4405) حكم حبس مستأنف، و (35971) حكم غرامة، و (10807) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (204) قضية مخدرات ضبط خلالها (211) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (29,895 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت (14,350 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,990 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت (1,580 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,870 كيلو جرام)، و كمية من البودرة المخدرة وزنت (162 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت (92 جرام، و عدد (16036) قرص مخدر.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (55) متهم .

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (151) مخالفة.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (14348) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين: فحص (80) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



