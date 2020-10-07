هشام البقلي: المصريون ضحوا بأرواحهم لاستعادة سيناء.. فيديو

قدّم الإعلامي هشام البقلي، التهنئة للشعب المصري، وذلك بحلول الذكرى الـ 47 لـ انتصار أكتوبر المجيد، وقال: "المصريون يحتفلون اليوم بالانتصار الكبير على إسرائيل".





وأضاف هشام البقلي خلال تقديمه برنامج "نبض مصر" المُذاع على قناة الحدث اليوم، أن رجال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر ضحّوا بأرواحم من أجل تحرير سيناء، واستعادة العزة والكرامة.





وأكد أن "الجيش والشعب يد واحدة" لافتًا إلى أن حرب أكتوبر كان بها الكثير من الأمور الخارقة.



