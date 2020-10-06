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رياضة

طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:57 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
محمد رشاد
قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي السابق ان الفريق لديه حراس مرمى مميزين وعلى مستوى عالِ ولا يحتاج الفريق الي تعاقدات في هذا المركز

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان علي لطفي حارس مميز ولكن ابتعاده عن الملعب والمشاركة آثر عليه كثيرًا ، لكنه لاعب مميز وإضافة للنادي الاهلي في مركز حراسة المرمى. 

وتابع أن الشناوي من افضل الحراس المتواجدين في مصر حاليا وحال التعاقد مع اي حارس آخر لن يشارك كثيرا بسبب المستوى المميز الذي يظهر عليه محمد الشناوي.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، عن قائمة فريقه الذى سيخوض بها مواجهة إنبى غدا، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد طارق سليمان.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، أحمد فتحي، فارس طارق، محمد مغربي، محمد شكري.

خط الوسط: آليو ديانج ، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، صالح جمعة، محمود عبدالمنعم "كهربا"، شادي رضوان الشهير بالفيرارى، محمد فخري، عربي بدر.

الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن.

ويستعد الأهلى، لمواجهة إنبي، غدًا الأربعاء، فى إطار الأسبوع الثاني والثلاثون من المسابقة المحلية.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، حيث تُوج باللقب رسميًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

يذكر أن الأهلى قد حقق الفوز يوم الأحد الماضي، على حساب نادي المقاولون العرب بهدف دون رد، في إطار الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.
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