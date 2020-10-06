طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي السابق ان الفريق لديه حراس مرمى مميزين وعلى مستوى عالِ ولا يحتاج الفريق الي تعاقدات في هذا المركز





وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان علي لطفي حارس مميز ولكن ابتعاده عن الملعب والمشاركة آثر عليه كثيرًا ، لكنه لاعب مميز وإضافة للنادي الاهلي في مركز حراسة المرمى.





وتابع أن الشناوي من افضل الحراس المتواجدين في مصر حاليا وحال التعاقد مع اي حارس آخر لن يشارك كثيرا بسبب المستوى المميز الذي يظهر عليه محمد الشناوي.



