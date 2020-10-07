خلاص مش قادرة بقى.. بسمة وهبة تعلن عودتها لمصر.. شاهد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة ، فيديو جديدا لها، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتحدثت خلال الفيديو، عن سفرها إلى فرنسا, وانها كانت تاخذ دروسا في الطبخ، عن جميع الاكلات، واصبحت تجيد طبخ جميع الماكولات من جميع مطابخ العالم.





واضافت ان الشيف الخاص بها هو من كان يدعمها بشتي الطرق لكي تكمل دروسها في تعلم الطبخ, وانها بدونه لم تكن لتكمل تلك الدروس, وان النتيجة الخاصة بدروس الطبخ الخاصة بها ستظهر في خلال من 3 الي 9 اسابيع، من امريكا.





واعلنت بسمة وهبة عن عودتها الي مصر مرة اخري، وأنها ستنتظر نتيجة الدروس الخاصة بها، ولكي تظهر طبخها الجديد للجميع.





وعلقت علي الفيديو: "هرجع مصر.. خلاص مش قادرة بقي ".





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وتصدرت الإعلامية بسمة وهبة مؤشر البحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ما أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر عدة فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، خلال تواجدها خارج مصر لإجراء بعض الفحوصات الطبية.





ولفتت بسمة وهبة، الأنظار في الفيديوهات والصور، بنحافتها الشديدة وفقدانها الملحوظ ل لوزن مما أثار قلق متابعيها عليها.





وقد صرحت بسمة وهبة عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم، دون الإفصاح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد عقب سفرها للخارج.





وتعد بسمة وهبة من المشاهير التي تحرص دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز التطورات التي تحدث لها سواء في حياتها الخاصة أو العملية أو الصحية.





من جانب آخر، كشفت صور بسمة وهبة على الإنستجرام، باهتمامها الكبير بالموضة و مواكبة احدث صيحات الأزياء و الموضة العالمية، فتتميز بذوقها الراقي واقتنائها لقطع الملابس المميزةو الفخامة التي تزيد من جاذبيتها.





يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة ردت على المهاجمين لها على كثرة سفرها للخارج للعلاج وعدم ذهابها إلى المستشفيات المصرية، قائلة: "التخصص مش موجود في مصر؛ لأنه نادر، فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".



