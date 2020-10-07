AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إصابته بـ كورونا.. ترامب يكشف موقفه من المناظرة المقبلة له مع بايدن

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:10 ص
ترامب
ترامب
على صالح
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تطلعه لاستمرار سجال المناظرات ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم إصابته بـ فيروس كورونا.

وغرّد الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي قائلا "إنني أتطلع إلى المناظرة المقررة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون رائعة!" 

اقرأ أيضًا :

المناظرة التالية المرتقبة ستشهد طرح أفراد الجمهور أسئلة على المرشحين للرئاسة الأمريكية، لاسيما أن صحة الرئيس ترامب أصبحت موضع شك بعد إصابته بكورونا ودخوله المستشفى الجمعة الماضي؛ بسبب مضاعفات الفيروس المستجد.

وكان الرئيس الأمريكي قد غرد عقب خروجه من المستشفى الأمريكي العسكري "والتر ريد" الاثنين الماضي بجملة "شعور عظيم!"

وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الرئيس الأمريكي يقف دائما وراء بايدن وفقا للنتائج، بعد أول مناظرة بينهما والتي جرت في 29 سبتمبر الماضي، والتي انزلق فيها على الفور إلى مباراة صراخ قبيحة، ما أسفر عن خسارته أي علامة على تحسن موقفه مع الناخبين.

ومن المقرر إجراء مناظرة ثالثة وأخيرة في 22 أكتوبر في ناشفيل.

واليوم الأربعاء، تواجه نائبة المرشح الديمقراطي "بايدن" كمالا هاريس، نائب الرئيس مايك بنس في المناظرة الوحيدة بينهما في ولاية يوتا.

وجاءت نتيجة اختبار كورونا لـ "بنس" سلبية، لكن نظرًا لمرض ترامب وتفشي الفيروس على نطاق واسع في البيت الأبيض، سيتم فصلهما بحاجز زجاجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صديقة في معركة الانتخابات.. من هي كامالا هاريس نائبة بايدن الديمقراطية؟

ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية

ترامب: لم يقدم أي رئيس ما فعلت في 3 سنوات ونصف.. وبايدن: أصبحنا مرضى وضعفاء وأكثر فقرًا

بعد أول مناظرة.. ترامب يسقط في استطلاعات الرأي

بعد إصابة ترامب بكورونا..مايك بنس: نصلي مع ملايين الأمريكيين من أجل شفاء عاجل للرئيس

رغم تزايد مخاوف إصابته بالفيروس.. جو بايدن: لم أخضع لفحوصات كورونا

ترشيحاتنا

تريند الفن | فرق العمر بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. والجمهور يطارد بهاء سلطان

بعد عقد قرانهما.. فارق العمر بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

حدث ليلاً | نجاة 36 راكبًا من حادث مروع بطريق شرم الشيخ.. مرتضى جهز أوراقه للقضاء.. واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع الأسد.. ترامب يرفع السرية عن فضائح كلينتون

حفيد الفريق صادق: جدي أنقذ السادات من محاولتي اغتيال وانقلاب

دعاء الرسول الذي لا يرد.. احرص عليه يوميا لتحقيق ما تتمنى

خلاص مش قادرة بقى.. بسمة وهبة تعلن عودتها لمصر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص هاتف ذكي.. شاومي تكشف عن Poco C3 بـ 1600 جنيه.. صور

والدتها رقصت بعد وفاتها.. اختناق واحتراق رضيعة داخل سيارة في فلوريدا

حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن