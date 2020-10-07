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رياضة

رباعي جديد ينضمون لمعسكر منتخب الشباب استعدادا لدجلةً

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:47 م
لاعبي منتخب الشباب
لاعبي منتخب الشباب
ريهام بكير
ينضم اليوم الرباعي محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش وحازم هاني لاعب المنصورة وزياد الجيوشي لاعب الجونة وفاضل شريف لاعب الإنتاج الحربي لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة في التدريب المسائي المقرر عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة بعد الاتفاق مع الجهاز الفني للأندية على انضمامهم نظرا لاقتراب موعد بطولة شمال أفريقيا في التاسع من نوفمبر.

ومن المنتظر أن يقوم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الفراعنة بإشراكهم في جزء من مباراة الغد الودية أمام فريق وادي دجلة.

ويذكر أن الجهاز الفني ينتظر الرد النهائي من اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات بشأن حسم موعد انطلاق البطولة في موعدها أو التأجيل لمدة شهر لتقام في ديسمبر بدلا من التاسع من نوفمبر ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.

وفاز منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين على نادي الأميرية بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما الإثنين الماضي، في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي. 

سجل ثنائية منتخب الشباب حسام أشرف ويوسف لبيب.

ومنح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة على مدار الـ90 دقيقة. 
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