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رياضة

فاروق جعفر: أبناء الزمالك في ظهر مرتضى منصور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:17 م
صدى البلد
ملك موسى
أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق، أن كل نجوم الرياضة من أبناء القلعة البيضاء أعلنوا دعمهم ومساندتهم لمرتضى منصور رئيس النادى فى أزمته مع اللجنة الأوليمبية والتي اتخذت قرارات غريبة ضد مرتضى منصور.

وتوافد عدد كبير من نجوم وقدامى ورموز نادي الزمالك إلى صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، وذلك لدعم وتأييد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

تأتى هذه الجلسة المقرر عقدها بعد قليل لدعم رئيس النادي، ورفض قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الجلسة تواجد العديد من رموز ونجوم النادي أبرزهم فاروق جعفر، وطارق يحيي، وغانم سلطان، وأحمد عبدالحليم، ومحمود الخواجة، ونصر إبراهيم، وسامي منصور، وحسين السيد، وعادل المأمور، وأمير عبد العزيز، وأيمن عبدالعزيز، واسامة حسن، وتامر عبدالحميد، وأحمد سمير وغيرهم من اللاعبين والنجوم القدامى.
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