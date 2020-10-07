سفير الاتحاد الأوروبي: مكتبة الإسكندرية منارة الثقافة فى مصر

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وزوجته السيدة ماريلينا برجر.

وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته لاستقبال السفير كريستيان برجر وتبادل الآراء معه حول العديد من القضايا الثقافية، لافتًا إلى أنه أحد الخبراء الكبار في شئون الشرق الأوسط، كما أنه رجل محب للثقافة المصرية هو والسيدة زوجته. وأضاف الفقي أنه بحث مع السفير إمكانيات التعاون بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الأوروبية.





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وأكد السفير كريستيان برجر على سعادته بوجوده في مكتبة الإسكندرية منارة الثقافة في الإسكندرية ومصر والعالم، وذلك في أول زيارة له خارج القاهرة بعد توليه منصب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي السفير كريستيان برجر عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".

وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.