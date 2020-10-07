نائب محافظ الدقهلية ومتدربو البرنامج الرئاسى يتفقدون مكتبة مصر العامة ومكتبة المنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاربعاء هيثم الشيخ نائب المحافظ للقيام بجولة تفقدية بمكتبة مصر العامه بالمنصورة، ويرافقه كلا من الدكتورة اسماء النقراشي والدكتور احمد مختار والدكتور محمود راشد متدربي الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ، والذي يتم تنفيذه برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بهدف تمكين الكوادر الفعالة من الشباب من القياده وذلك فى اطار البرنامج التدريبى الذى اعدته محافظة الدقهلية لتنفيذ التدريب العملى لمتدربى البرنامج الرئاسى للتأهيل للقياده.



وقال نائب المحافظ ان الجولة شملت مكتبه مصر العامة ومكتبه المنصوره وتم الاستماع الى مديرى المكتبات الى شرح مفصل عن طبيعه العمل داخل المكتبات والتى تستهدف خدماتها بسهولة ويسر للمترددين عليها من الطلاب الجامعيين وتلاميذ المدارس والباحثين والقراء، وعرضت مديره مكتبه المنصوره مايتم بشأن تطوير مبنى المكتبه، وقد عبر اعضاء الفريق من المتدربين عن امتنانهم للاهتمام الذى تولية المحافظة بداية من قيادتها وكافة اجهزتها وبما يقدمونه لهم من دعم ومسانده لاداء فترة تدريبية متميزة.



واشار نائب المحافظ الى ان البرنامج الذى اعدته المحافظة للتدريب العملى للساده المتدربين يستهدف تعريفهم بكافة انظمة العمل وسيرها بكل القطاعات بداية من الديوان العام الى مديريات الخدمات وقطاعات المرافق وكذا الوحدات المحلية بنطاق المحافظة .





واشار الى الاهتمام البالغ للمحافظ بتوفير كل الامكانيات التدريببة امام السادة المتدربين مشيرا الى تاكيد المحافظ على أن جميع إمكانيات المحافظة امامهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالاكاديمة الوطنية للتدريب، لتعريفهم بجميع العمليات والاجراءات التي تتم داخل المحافظة.



يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ، هو أحد أهم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب ، تحت رعاية فخامه السيد الرئيس ، تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ومصنعا لقيادات المستقبل.