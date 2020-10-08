حبس عاطل لارتكابه 22 واقعة سرقة دراجة نارية في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس أحد العناصر الإجرامية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب 22 واقعة سرقة دراجة نارية بالقاهرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير عنه.





ونجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لارتكابه ٢٢ واقعة سرقة دراجة نارية ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم .





وأكدت معلومات وتحريات المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان قيام سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" تم استصدار اذن من النيابة و ضبطه.





وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، واعترف بارتكابه ٢٢ واقعة سرقة دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط ١٣ دراجة من متحصلات نشاطه الإجرامى لدى عميله سيئ النية مقيم بمحافظة الجيزة.



