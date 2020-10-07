الزمالك يتمسك بهشام يسري لاعب الطائرة





كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن تدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي اليوم شهد مشاركة الاعب هشام يسري .









ياتي هذا بعد تمسك وإصرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالاعب الذي يعد تأني لاعب في مركزه بعد احمد صلاح في منتخب مصر ٢٥سنه .





حيث قرر محمد اللقاني المدير الفني لفريق الطائرة رحيل الاعب خلال الفترة الحاليه رغم تميزه الكبير.





وحرص مجلس إدارة النادي علي تقريب وجهات النظر مع الجهاز الفني للفريق عن طريق المشرف العام علي العاب الصالات .





واضاف المصدر ، أن تمسك المجلس الابيض باللاعب بعد موافقة الجهاز الفني ، في صالح الفريق ، لان اللاعب يعد مستقبل الفريق المواسم المقبله المنافسه علي البطولات التي تحمل اسم نادي الزمالك .





الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك ، تسلم بعض التقارير الخاص باحتياجات الاجهزه الفنيه المختلفه بجميع الالعاب من أجل دعمهم بكل الاحتياجات سواء لاعبين أو معدات من أجل المنافسه بالموسم الرياضي الجديد علي جميع البطولات .