لو وقع من الطفل ما يتكسرش..العربية للتصنيع: ننتج التابلت المدرسي بمواصفات خاصة..فيديو

كشفت الدكتورة عايدة الصبان، رئيس مجلس إدارة مصنع الإليكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ، مراحل تصنيع التابلت المدرسي من داخل مصنع الإلكترونيات، لافتة إلى أنه تم إنتاج عدد كبير من التابلت المدرسى وجاهزين لتلبية الطلبات لكافة المدارس، منوهة أن التابلت انتاج محلى بجودة عالية وبسعر منافس ومن الممكن أن يستخدم فى الخارج.





وأضافت رئيس مجلس إدارة مصنع الإليكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إنه يتم إنتاج أجهزة التابلت منذ نحو 5 سنوات، حيث أجرى آخر تعداد سكاني منذ نحو 4 سنوات بالتابلت الذي أنتجته الهيئة العربية للتصنيع.





وأشارت إلى أن الهيئة تنتج التابلت التعليمي، مؤكدة أنه أجرى عليه اختبارات لكي يلائم السن الصغير، معلقة: "أجرينا اختبارات على التابلت لو وقع من إيد الطفل على مسافة متر. ميحصلش فيه حاجة".





وأشارت أكدت أن الهيئة العربية للتصنيع تركز على السوق الافريقي ونحرص على التواجد فى الاسواق الافريقية ونسعى لتعزيز سبل التعاون بين مصر وكافة الدول الافريقية، منوهة أن هناك أكثر من نوع للتابلت الذى تنتجه الهيئة العربية للتصنيع.





وتابعت أن أسعار التابلت التعليمى يطرح بأسعار تنافسية وجودة عالية، مؤكدة أن التابلت التعليمى يتم انتاج ألف واحد فى الوردية الواحدة التى تقدر مدتها بثمانية ساعات، مشيرًا إلى أن التابلت يحتوى على بوردة اليكترونية جيدة ويتم تصنيعها من قبل عمالة ماهرة.





وأوضحت أن كافة العاملين في المصنع حاصلة على شهادة جودة في إنتاج المواد العسكرية والمدنية، مشيرة إلى أن أهم منتجات المصنع حاليا منتجات الإضاءة الداخلية أو الخارجية، والعدادات الكهربائية بكل أنواعها الذكية والإليكترونية ومسبوقة الدفع، وأجهزة التابلت، وكاميرات المراقبة.



