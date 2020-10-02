الحكومة تنفي إلزام المدارس عدم تسليم الكتب أو التابلت لحين دفع المصروفات

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلزام المدارس عدم تسليم الكتب الدراسية أو التابلت للطلاب لحين دفع المصروفات الدراسية.





وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأنه تم بالفعل إصدار تعليمات تُلزم كافة المدارس بتسليم جميع الكتب الدراسية، أو التابلت للطلاب دون أي شرط أو تمييز، وعدم ربط تسليمهما بدفع المصروفات المدرسية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة.





وفي السياق ذاته، تم الانتهاء من توريد الكتب الدراسية تمهيدًا لتسليمها للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، ويصل عدد الكتب المدرسية التي تؤلفها الوزارة وتقوم بطباعتها بجميع مراحل التعليم العام والفني إلى 177 مليون نسخة، وبالنسبة للمرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث، فلن يتم طباعة الكتب المدرسية خلال العام الدراسي الجديد، حيث سيتم توفير الكتب في شكل ومحتوى رقمي من خلال أجهزة التابلت، كما تتضمن خطة الوزارة توفير مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، تتضمن تدريبًا على نظام الأسئلة الجديدة في الثانوية العامة.





ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).