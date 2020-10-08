بتقنية الفوتو سيل.. العربية للتصنيع: طورنا كشافات الإنارة بالشوارع..فيديو

قالت الدكتورة عايدة الصبان ، رئيس مجلس إدارة مصنع الإليكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ، إنه تم توقيع بروتكول تعاون مع جامعة قناة السويس في مجال التحول الرقمي.





وكشفت الصبان، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، سبب إضاءة كشافات الشوارع بالنهار، موضحة أنها تضاء بنظام "الفوتو سيل"، مضيفة"لما الدنيا تضلم تنور الكشافات أتوماتيكيًا ".





وأكدت أنه تم تطوير الانظمة التقليدية للعدادات، وتطبيق نظام العداد الذكي الذى يعتمد على حساب الغروب والشروق وعلى أساسه يتم إضاءة وغلق الكشاف، منوهة بأن هذا النظام يجرى تجربته على عدد محدود من عواميد الإنارة ببورسعيد.





وتابعت كافة العاملين في المصنع حاصلة على شهادة جودة في إنتاج المواد العسكرية والمدنية، مشيرة إلى أن أهم منتجات المصنع حاليا منتجات الإضاءة الداخلية أو الخارجية، والعدادات الكهربائية بكل أنواعها الذكية والإليكترونية ومسبوقة الدفع، وأجهزة التابلت، وكاميرات المراقبة.





وأشارت إلى أن كشافات الشوارع مشروع قومي، لافتة إلى أنهم انتجوا نحو 2.6 مليون كشاف على مستوى الجمهورية، ونسبة التصنيع المحلي بكشافات الإضاءة تصل إلى 70%.





وتابعت أن المصنع أنشئ منذ عام 1979م وكان الهدف منه تلبية طلبات الصناعات العسكرية وتطور إلى أنه يلبى المشاريع القومية للصناعات المدنية، منوهة أن أول انتاج لكاميرات المراقبة حاليا فى مرحلة التجهيز ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج فيها نهاية الشهر الجارى.





وأوضحت أن الطلب فى ازدياد على انتاج كشافات الشوارع، مضيفة أن أول شئ فى انتاج الكشافات بدأ بجزء بسيط من التصنيع المحلى بينما اليوم وصل نسبة التصنيع المحلى إلى 70%، مؤكدة أن التحول الرقمى اتجاه للدولة منذ فترة كبيرة والهيئة العربية للتصنيع تسير على نفس النهج.



