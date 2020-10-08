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برلمان

برلمانى يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية باختصار زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:42 م
الدكتور سعيد حساسين
الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب
يوسف سامح
طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باختصار زمن الإفراج الجمركى وتبسيط الاجراءات والمستندات.

وأشاد "حساسين" فى بيان له اصدره اليوم باهتمام القيادة السياسية بمخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية وتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الاحمر والمتوسط.

وأكد الدكتور سعيد حساسين ان تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل القضاء على جميع المشكلات التى كانت تعانى منها منظومة الجمارك خاصة فيما يتعلق بزيادة مدد الإفراج الجمركى والروتين والبروقراطية فى الاجراءات والأوراق والمستندات الخاصة بالإفراج الجمركى.
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