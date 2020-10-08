إيمان يوسف: لو الرجل قرر الزواج من ثانية لازم يعرف زوجته الأولى.. فيديو

قالت الإعلامية إيمان يوسف، إن وجهة نظرها في تعدد الزوجات أن كل حالة تختلف عن الأخرى، مشيرة إلي أن هناك سيدات يعشن تجربة تعدد الزوجات ويعشن حياة سعيدة ويتأقلمن مع حياتهن الجديدة بمرور الوقت.





وأضافت إيمان يوسف، خلال تقديمها برنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن فكرة التعدد من وجهة نظرها من المحتمل التعايش معها، قائلة: "أنا ممكن أقبل أن أكون زوجة ثانية ومتوقفة علي حسب مين هيقدر يخطف التفكير والعقل والكيان وإني هاقدر أعيش معاه أو لا".





وأشارت "يوسف"، إلي أنها تشجع فكرة تعدد الزوجات بشرط أن يكون لدى الرجل الجرأة في الزواج بعلم زوجته الأولي والقدرة علي الاعتراف، محذرة الرجال عدم القيام بأفعال تصدم النساء أو معرفة أي أخبار عن زواجه تسبق اعترافه لها، مؤكدة أن أفضل شيء الصراحة والوضوح قبل القيام بأمور الزواج.





وتابعت الإعلامية أن معظم الرجال يتزوجون دون علم زوجاتهم الأولي وحينها تكتشف الزوجة ما فعله في حقها في السر، فلذلك توصي من توضيحه لوجهة نظره لزوجته الأولي وأسباب زواجه الثاني، موصية الرجال جعل نسائهم التعايش في سلام.



