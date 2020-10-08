إنبي ينتقد التحكيم بعد خسارته من الأهلي: هدف مروان محسن الأول تسلل

انتقد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، التحكيم في مباراة فريقه أمام الأهلي، التي أقيمت بالأمس ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.





وانتصر الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالأمس، ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.





وقال عبد الناصر محمد - في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس - إن هدف الأهلي الذي سجله مروان محسن كان تسللًا، رغم استخدام تقنية الفار.





وأضاف: "للأسف الهدف تسلل واضح رغم تطبيق تقنية الفار، وبغض النظر عن النتيجة".





واختتم: "كيف تتكرر أخطاء الفار بهذا الشكل؟، هناك شيء ما لا بد من مراجعته والتدرب على استخدامه".



