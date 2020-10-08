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رياضة

إنبي ينتقد التحكيم بعد خسارته من الأهلي: هدف مروان محسن الأول تسلل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:44 م
مروان محسن
مروان محسن
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محمد رشاد
انتقد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، التحكيم في مباراة فريقه أمام الأهلي، التي أقيمت بالأمس ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وانتصر الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالأمس، ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الناصر محمد - في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس - إن هدف الأهلي الذي سجله مروان محسن كان تسللًا، رغم استخدام تقنية الفار.

وأضاف: "للأسف الهدف تسلل واضح رغم تطبيق تقنية الفار، وبغض النظر عن النتيجة".

واختتم: "كيف تتكرر أخطاء الفار بهذا الشكل؟، هناك شيء ما لا بد من مراجعته والتدرب على استخدامه".

واكتفى الأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك إنبي في مباراة الفريقين بالجولة 32 التي انتهت (3-0) على استاد الأهلي We السلام.

الأحمر اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية، ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).

كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.
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