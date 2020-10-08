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أخبار العالم

كورونا والليرة تضعان مطعم نصرت التركي في ورطة.. ومالكه مديون بـ 2.7 مليار دولار

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:44 م
نصرت التركي
نصرت التركي
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القسم الخارجي
يواجه مطعم الشيف التركي نصرت جوكجه، الذي اشتهر برشة الملح، صعوبات مالية، حيث طلبت شركته تأجيل دفع ديون ضخمة بعد أن جرى إعادة هيكلتها العام الماضي.


ووفقًا لشبكة "العربية"، طلبت الشركة المالكة للمطعم من البنوك المقرضة تأجيل المدفوعات التي تقدر بـ 2.7 مليار دولار.


ودخلت مجموعة "دوجوس هولدينج" الاستثمارية المالكة للمطعم، في محادثات مع البنوك بعد أن أدت جائحة كورونا في تجفيف منابع تدفقاتها النقدية.


وقالت المجموعة، التي يقع مقرها في اسطنبول، للمقرضين إنها قد لا تتمكن من سداد المدفوعات.


وازدادت ديون المجموعة الاستثمارية التي يديرها رجل الأعمال فريت شيهينك، بنسبة 17% خلال العام الماضي، ووصلت إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار).


ويعاني مالك سلسلة مطاعم "نصرت"، صعوبات في سداد الديون بالعملة الأجنبية بعدما انخفض سعر صرف الليرة بصورة كارثية خلال السنة الماضية.
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