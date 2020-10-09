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أخبار البلد

نقيب البيطريين: بدء تفعيل الإشراف البيطري على المزارع

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
نقيب البيطريين
نقيب البيطريين
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محمد غالى
أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، عن بدء تفعيل القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطري علي المزارع البيطرية، مؤكدا دخوله إلى حيز التنفيذ بعد أن ظل معطلا منذ إصدار وزير الزراعة له فى شهر مارس الماضى. 
 

وأضاف النقيب العام للأطباء البيطريين، أن تطبيق القرار سيكون قاصرا علي الأطباء البيطريين من غير العاملين في القطاع الحكومى، بحيث يتمكن قطاع كبير من البيطريين غير المعينين بالحكومة  من الحصول علي فرصة عمل حقيقية.

وكان وزير الزراعة قد أصدر القرار الوزارى رقم 220 بتاريخ مارس 2020، يفيد بأنه لا يتم منح تراخيص المنشأة البيطرية، إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطرى مقيد بالنقابة العامة للبيطريين.
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