"المصريين الأحرار" ناعيًا منى منير: خسرت الإنسانية سيدة فاضلة ومحبة للوطن

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بمزيد من الحزن والأسى النائبة الفاضلة منى منير عضو مجلس النواب المصري.
وتقدم الحزب فى بيان صحفى له رئيسًا وأعضاء بخالص العزاء والمواساة إلي أسرة النائبة والأم الفاضلة وكافة محبيها في ربوع مصر وضواحيها.
وقال الحزب، إن الساحة السياسية بل والإنسانية فقدت رمزًا للخدمة والعطاء والوطنية برحيل سيدة علمت أجيالا وكانت مقدمة الصفوف في الدفاع عن هوية الوطن.
وأضاف: نسأل الله القدير أن يُرسل التعزية لقلوب الأسرة وينيح روح المنتقلة مع الأبرار والقديسين و يجازيها خيرا عن أعمالها.
وأشار إلي أن الجميع بالحزب يتذكر دورها الرائد ومحبتها الفياضة للجميع منذ عضويتها بالحزب وحتي آخر طرفة عين.
وكانت قد توفيت مساء اليوم، النائبة منى منير، عضو مجلس النواب الحالي، بشكل طبيعى ولم تكن تعانى من أى أمراض.
ولن يتم تصعيد المرشح الاحتياطي للنائبة، لأنه يتبقى من عمر المجلس الحالي أقل من 6 أشهر.
جدير بالذكر أن النائبة منى منير كانت عضوا بارزا بلجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان.
وكانت النائبة عضوا عن ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية امن الجيزة).
وستقام الجنازة غدا بكنيسة المرعشلي بالزمالك ، والعزاء يوم السبت الساعة 6 مساء بالكنيسة ذاتها.