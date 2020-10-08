"المصريين الأحرار" ناعيًا منى منير: خسرت الإنسانية سيدة فاضلة ومحبة للوطن

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بمزيد من الحزن والأسى النائبة الفاضلة منى منير عضو مجلس النواب المصري.









وتقدم الحزب فى بيان صحفى له رئيسًا وأعضاء بخالص العزاء والمواساة إلي أسرة النائبة والأم الفاضلة وكافة محبيها في ربوع مصر وضواحيها.





وقال الحزب، إن الساحة السياسية بل والإنسانية فقدت رمزًا للخدمة والعطاء والوطنية برحيل سيدة علمت أجيالا وكانت مقدمة الصفوف في الدفاع عن هوية الوطن.









وأضاف: نسأل الله القدير أن يُرسل التعزية لقلوب الأسرة وينيح روح المنتقلة مع الأبرار والقديسين و يجازيها خيرا عن أعمالها.









وأشار إلي أن الجميع بالحزب يتذكر دورها الرائد ومحبتها الفياضة للجميع منذ عضويتها بالحزب وحتي آخر طرفة عين.







