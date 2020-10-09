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متخصص في الشأن الروسي: رئيس أرمينيا يسعى لوقف إطلاق النار

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور نبيل رشوان، متخصص في الشأن الروسي، إن ما استوقفه من حديث الرئيس الأرميني هو قلقه من التدخل التركي، خاصة أنه يستشعر فداحة الأمر هذه المرة بسبب تدخل تركيا في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

وأكد الدكتور نبيل رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، وصول اللاجئين إلى أرمينيا.

وأوضح أن روسيا تعاني من ضغوط ضخمة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية بالتزامن مع جائحة كورونا، منوها بأن توجه القيادة الأرمينية الجديدة نحو الغرب غير السياسة الروسية نحوهم، خاصة مع تقليص الحديث باللغة الروسية في أرمينيا.

وتابع: أن الروس معنيون بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن عدم وقف النار سيحدث استقطاب عناصر من شرق آسيا، موضحا أن تركيا جعلت من أزمة إقليم ناغوراني كاراباخ عصا سحرية لحل أزماتها الداخلية بتحقيق أي أهداف أو انتصارات.

وأردف: أن أذربيجان ليس لديها القدرة العسكرية والاقتصادية على استمرار الصراع مندع أرمينيا، حتى مع الدعم التركي لها.
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