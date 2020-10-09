وزارة التموين تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح وظائف حكومية جديدة بهيئة السلع التموينية، متاح التقديم لهم منذ بداية أكتوبر وحتى 15 أكتوبر المقبل، وطلبت الوزارة وظائف متنوعة، كما يلي:





مفتش إداري ومفتش مالي.





أخصائي حاسب آلي تخصص برمجة.





مهندس حاسب آلي.





أخصائي بحوث وخدمات الاستيراد.





أخصائي استيراد وتسويق محلي.





مراجع حسابات.





محاسب.





سائق.





أخصائي أمن.





أخصائي مشتريات.





الشروط المطلوبة للتقدم





إجادة اللغة الإنجليزية.





إجادة الحاسب الآلي.





يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.





​أصل المؤهل الدراسي.





ألا يزيد السن عن 30 عامًا.





المستندات المطلوبة للوظيفة





أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.





صورة الرقم القومي سارية.





أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة.





شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة المعافاة.





شهادة خبرة إن وجدت.



