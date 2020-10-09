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أخبار البلد

حملة أبو العينين: ظهور رجل الدين بجوار النائب كان أمرا عفويا ولم يكن مرتبا.. ونلتزم بتعليمات "العليا للانتخابات"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
أكدت الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل من ظهور أحد رجال الدين إلى جانب النائب لم يكن أبدا أمرًا مرتبا وإنما كان أمرا عفويا ثانويا أثناء جولة النائب في الدائرة.


وأشارت الحملة إلى أن صاحب الصورة الذي ظهر إلى جانب النائب ليس عضوا في الحملة الانتخابية للنائب ولَم يكن مدعوا للجولة ولا تربطه بالنائب أي علاقة شخصية على الإطلاق، وأن تواجده كان عفويا أثناء الجولة كمواطن.


وأكدت الحملة التزامها بكل تعليمات اللجنة العليا للانتخابات ومعايير الدعاية الانتخابية ، وشددت على جميع المحبين للنائب ضرورة الالتزام بجميع تعليمات الدعاية الانتخابية، كما تخلي مسئوليتها عن أي تجاوز يستهدف الحملة سواء أكان عفويا أم مدفوعا ضد الحملة.
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