حملة أبو العينين: ظهور رجل الدين بجوار النائب كان أمرا عفويا ولم يكن مرتبا.. ونلتزم بتعليمات "العليا للانتخابات"

أكدت الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين، أن ما نشر على بعض صفحات التواصل من ظهور أحد رجال الدين إلى جانب النائب لم يكن أبدا أمرًا مرتبا وإنما كان أمرا عفويا ثانويا أثناء جولة النائب في الدائرة.









وأشارت الحملة إلى أن صاحب الصورة الذي ظهر إلى جانب النائب ليس عضوا في الحملة الانتخابية للنائب ولَم يكن مدعوا للجولة ولا تربطه بالنائب أي علاقة شخصية على الإطلاق، وأن تواجده كان عفويا أثناء الجولة كمواطن.







