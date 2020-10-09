في حملات تموينية .. ضبط 2.5 طن دقيق مجهول المصدر بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط (2,5 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة الشرقية).



