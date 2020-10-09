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حوادث

في حملات تموينية .. ضبط 2.5 طن دقيق مجهول المصدر بالشرقية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
دقيق
دقيق
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط (2,5 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة الشرقية).

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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