طريقة تفعيل خاصية تنبيه الطوارئ لهواتف أندرويد

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن خاصية جديدة لأجهزة أندوريد، ضمن مساعيها لإطلاق مزايا تنافسية جديدة، تعمل علي تنبه المستخدمين على الفور فى حالة وجود مشاكل خطيرة بالأجهزة المنزلية الخاصة بهم، وذلك من خلال تشغيل ضوء الكاميرا الخاص "الفلاش" ، أو تفعيل خاصية اهتزاز الهاتف.





وبحسب cnet التقني، أوضحت جوجل أن الخاصية الجديدة تساعد أيضًا من يعانون مشاكل الصمم، و أيضًا من يضطرون لارتداء سماعات الرأس بشكل مستمر.





ولا تقتصر خاصية جوجل الجديدة على الهواتف فقط ، بل أكدت الشركة أنها ستشمل أيضا الساعات الذكية، لتقوم بإرسال إشعارات نصية للمستخدمين مع بعض الاهتزازات، حتى أثناء النوم.





ولعل أبرز ما يميز الخاصية الجديدة هو عدم حاجتها للإتصال بشبكة الانترنت، بل يمكنها العمل بكامل كفائتها حتى عندما يكون الجهاز فى وضع عدم الإتصال " أوف لاين"، إذ تستطيع ميكروفونات الموبايل التقاط عشرة أصوات مختلفة محيطة بالمستخدم فى آن واحد، كأجهزة إنذار الدخان والحريق والمياه، وأصوات الأطفال، وطرق الباب، ونباح الكلاب وغيرها، وتنبيه المستخدم بها فورًا.





و لكي يقوم المستخدم بتفعيل هذه الخاصية، عليه الانتقال أولا إلى قائمة الإعدادات:





1- إلى قائمة إمكانية الوصول Accessibility menu لتفعيل الإشعارات الصوتية Sound Notifications، و في حالة عدم ظهور هذه الاختيار.



