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توك شو

طبيبة نفسية تنصح الشباب: مفيش حد بيتغير بعد الزواج

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
مشكلات اسرية
مشكلات اسرية
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البهي عمرو
خصصت قناة دى إم سي فقرة خاصة للحديث عن المشكلات بين الشاب والفتيات، بالإضافة إلى عيوب لو كانت فى شريك المستقبل ينصح بالابتعاد عنه.

قالت الدكتورة رانيا ممدوح أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة، إن هناك مشكلات كثيرة تظهر بعد الزواج، موضحة أن فترة الخطوبة لا يظهر فيها كل شئ.

وأضافت رانيا ممدوح خلال حوارها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الشخص الكذاب، أو السارق، أو العنفوى، والبخيل، قبل الزواج لا يتغير بعد الزواج.

ولفتت إلى أن صفة الشك والغيرة تكون فى السيدات أكثر من الرجال، ولذلك على السيدات تخفيف هذه الظاهرة، وكشفت أن هذه الظاهرة موجودة وبنسب بين الفتاة وأخري.

وأوضحت أن الشخص الذى يعتقد أن شريك حياته سيتغير بعد الزواج هو مخطئ، قائلة: "مفيش شخص بتغير بعد الزواج، واللى خد حد بعيب معين عليه أن يستمر".

وأشارت إلى أن المشكلات بين الشخص وشريكة حياته منتشرة، ولكن هناك طريف يتناول فقط من أجل الاستمرار.
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