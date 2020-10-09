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أخبار البلد

هل سيتم خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة.. الحكومة ترد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
نفي المركز الإعلاني لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُوضحةً أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، ويتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة، مُشددةً على أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف الوزارة.

وفي سياق متصل، بلغت تكلفة التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه4.2 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، ليشمل عددًا أكبر من المحافظات، حيث تشهد محافظة الأقصر وضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي (الأقصر - الإسماعيلية - أسوان - جنوب سيناء - السويس)، حيث بدأ تسجيل المواطنين بها بعد نجاحه في التطبيق وخدمة عشرات الآلاف من الأهالي في بورسعيد، في حين يتم تطبيق المشروع بمحافظة الأقصر في 8 مستشفيات و59 وحدة صحية، وقد تم تسجيل 800 ألف مواطن، وفتح 182 ألفًا و819 ملفًا عائليًا، حتى الآن بمحافظة الأقصر، بما يعادل حوالي  64% من إجمالي عدد سكان المحافظة.

وقد بلغ عدد المسجلين بكافة محافظات المرحلة الأولى الست وهي (بورسعيد – الأقصر - الإسماعيلية – أسوان - جنوب سيناء – السويس) منذ بداية التشغيل التجريبي للمنظومة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، 3 ملايين و125ألفًا و500 مواطن، مقسمين كالآتي: (بورسعيد 603 ألف منتفع –  الأقصر 800 ألف مواطن – الإسماعيلية 920 ألف مواطن – أسوان 548 ألف مواطن - جنوب سيناء 78 ألف مواطن – السويس 176.5 ألف مواطن).

أما بشأن التكلفة الإجمالية للتأمين الصحي الشامل الجديد من (البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية والتشغيل)، فقد بلغت 9.625 مليار جنيه في محافظة الأقصر، و10.125 مليار جنيه في محافظة الإسماعيلية، و12.300 مليار جنيه في محافظة أسوان، و3.280 مليار جنيه في محافظة جنوب سيناء، و3.180 مليار جنيه في محافظة السويس، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة بجميع محافظات المرحلة الأولى، ليصبح بذلك تكلفة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى الخمس 43.51 مليار جنيه.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).
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