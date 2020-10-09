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رياضة

شاهد.. كابيلو يقود تدريبات الشيخ وصالح جمعة في الأهلي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض أحمد الشيخ وصالح جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات منفردة صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال.

واشتمل مران الثنائي على بعض الفقرات التدريبية المتنوعة ما بين الجانب البدني وتدريبات الكرة لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راح  اليوم علي أن يستأنف الفريق مرانه غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية أمس قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الطبية المتبعة قبل المباريات الرسمية.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري التي توّج بها الفريق مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

وأكد الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن موقف مشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل المارد الاحمر لهذا الدور سابق لأوانه خاصة أن الفريق تنتظره مواجهة مهمة للغاية أمام الوداد البيضاوي ذهابًا وإيابًا .

وقال مصدر بالنادي إن الامر لا يزال مبكرًا للحديث عن هذا الأمر ولكن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تدرس الأمر بعناية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ولديها خيارات عديدة سوف يتم إنهائها ولن يتم مناقشتها الا بعد عبور عقبة الوداد.


وأضاف أن هناك امور تحتاج لدراستها جيدًا ولكن لن يتم إصدار قرار فيها سوي في توقيتها خاصة أن هناك رأي مهم وهو بيتسو موسيماني المدير الفني وهو الفيصل في كل الأمور، وكان إتحاد الكرة قد كشف أن الدوري سينتهي في نهاية شهر اكتوبر وبالتالي تكون جميع عقود اللاعبين قد انتهت ولا يحق لأحمد فتحي المشاركة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهله خاصة أنه لم يجدد تعاقده ورحل إلي بيراميدز.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف عن صفقة جديدة نجح النادي الأهلي في حسمها لتدعيم فريق الكرة الأول بالنادي.

وقال شوبير،في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: إن الأهلي نجح رسميا في الظفر بخدمات المدافع المغربي بدر بانون.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي أتم صفقة مدافع الرجاء البيضاوي المغربي بشكل رسمي.

شاهد.. كابيلو يقود تدريبات الشيخ وصالح جمعة في الأهلي
شاهد.. كابيلو يقود تدريبات الشيخ وصالح جمعة في الأهلي
شاهد.. كابيلو يقود تدريبات الشيخ وصالح جمعة في الأهلي
شاهد.. كابيلو يقود تدريبات الشيخ وصالح جمعة في الأهلي
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