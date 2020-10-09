بي إم دبليو تستعد لطرح bmw x8 أضخم SUV في تاريخها.. صور

يستعد العملاق الالماني لصناعة السيارات بي ام دبليو bmw x8 لطرح السيارة بي ام دبليو bmw x8 و التي وصفتها الشركة بأنها ستكون أضخم SUV لشركة BMW الفارهه و كالعادة سيبدع فيها الصانع الالماني .





تأتي بي ام دبليو bmw x8 بتصميم خارجي مميز على عكس بي ام دبليو bmw x4 و بي ام دبليو bmw x6 و السيارة بي ام دبليو bmw x8 لن تاتي بسقف منحدر كوبية .





حرصت شركة BMW علي تموية السيارة بي ام دبليو bmw x8 ومن المنتظر ان تأتي السيارة الجديدة بي ام دبليو bmw x8 بمحرك 6 سلندر وستتاح الفئة الهايبرد منها بنفس المحرك و بالأضافة لمحرك كهربائي اخر لتحصل علي قوة 394 حصان .









اما الفئة العادية من بي ام دبليو bmw x8 من الممكن ان تأتي بنسخة X8 M عالية الأداء و بمحرك V8 سعة 4400 سي سي دبل تيربو مع محرك كهربائي لتحصل علي قوة 750 حصان .





جدير بالذكر ان bmw طرحت مؤخرا موديل كابريو بمحرك 135 كيلووات/184 حصان وتتحول تلك الطاقة إلى 275 كيلووات/374 حصان، حيث تتراوح السرعة القصوى للسيارة من 236 إلى 250 كلم/ساعة، كما يمكن للسيارة التسارع من وضع الاستعداد إلى 100 كلم/ساعة خلال 4.9 ثانية.



