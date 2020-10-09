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سيارات

بي إم دبليو تستعد لطرح bmw x8 أضخم SUV في تاريخها.. صور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:02 م
بي ام دبليو bmw x8
بي ام دبليو bmw x8
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اشرف عطية
يستعد العملاق الالماني لصناعة السيارات بي ام دبليو bmw x8 لطرح السيارة بي ام دبليو bmw x8 و التي وصفتها الشركة بأنها ستكون أضخم SUV لشركة BMW الفارهه و كالعادة سيبدع فيها الصانع الالماني . 

تأتي بي ام دبليو bmw x8 بتصميم خارجي مميز على عكس بي ام دبليو bmw x4 و بي ام دبليو bmw x6 و السيارة بي ام دبليو bmw x8 لن تاتي بسقف منحدر كوبية . 

حرصت شركة BMW علي تموية السيارةبي ام دبليو bmw x8 ومن المنتظر ان تأتي السيارة الجديدة بي ام دبليو bmw x8 بمحرك 6 سلندر وستتاح الفئة الهايبرد منها بنفس المحرك و بالأضافة لمحرك كهربائي اخر لتحصل علي قوة 394 حصان .


اما الفئة العادية منبي ام دبليو bmw x8 من الممكن ان تأتي بنسخة X8 M عالية الأداء و بمحرك V8 سعة 4400 سي سي دبل تيربو مع محرك كهربائي لتحصل علي قوة 750 حصان .

جدير بالذكر ان bmw طرحت مؤخرا موديل كابريو بمحرك 135 كيلووات/184 حصان وتتحول تلك الطاقة إلى 275 كيلووات/374 حصان، حيث تتراوح السرعة القصوى للسيارة من 236 إلى 250 كلم/ساعة، كما يمكن للسيارة التسارع من وضع الاستعداد إلى 100 كلم/ساعة خلال 4.9 ثانية.

وتتميز المقصورة الداخلية لـ كابريو بشاشة قياسية وكاميرا 360 درجة لمراقبة الطريق، ومقاعد ذات لون مميز مزودة بالعديد من عناصر الراحة والرفاهية كما هي عادة العملاق البافاري.
بي إم دبليو تستعد لطرح bmw x8 أضخم SUV في تاريخها.. صور
بي إم دبليو تستعد لطرح bmw x8 أضخم SUV في تاريخها.. صور
بي إم دبليو تستعد لطرح bmw x8 أضخم SUV في تاريخها.. صور
بي إم دبليو تستعد لطرح bmw x8 أضخم SUV في تاريخها.. صور
بي إم دبليو تستعد لطرح bmw x8 أضخم SUV في تاريخها.. صور
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