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تعليم

كلية آداب حلوان تعلن أرقام الجلوس ولجان الامتحانات الصيفية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:33 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن أرقام الجلوس ولجان الامتحانات للطلاب الذين سيخوضون الامتحانات الصيفية للعام الدراسي 2020 .

وطلبت الكلية من الطلاب مراجعة اسمهم فى كشف المادة ومراجعة تاريخ المادة فى الجدول الملعن الخاص بقسم كل طالب.

واستعدت الجامعة الامتحانات الصيفية وقامت بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات مع مراعاة طرق مسافات بين الطلاب وبعضهم المحافظة على التباعد الاجتماعى بين الطلاب وبعضهم ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة،  وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى، واستخدام بوابات التعقيم.

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وششدت إلى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان،  ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية.  

 جدير بالذكر أن امتحانات الفرق النهائية بالجامعة عقدت هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا .

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وتضم كلية الآداب بجامعة حلوان  18 قسما من الأقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة، كما أنه لكل قسم منهم الحق فى قبول عدد معين من الطلاب لا يمكن تجاوزه.

وفى سياق متصل تقبل الكلية تحويل الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثانية على أن يكون الطالب ناجح بتقدير مقبول على الأقل بدون مواد تخلف فى الكلية المحول منها، ويحمل بأربع مواد فقط كحد أقصى على أن يسلم الطالب توصيف المقررات الدراسية التى درسها فى كليته المحول منها ويحدد موعد امتحان مواد المقاصة وفقا للائحة الكلية.

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